蔡英文總統今接見「臺北市美國商會會長李豪(Leo Seewald)」，總統表示，期待透過簽署台美雙邊貿易協定，持續深化雙方夥伴關係，共同提升台美產業的國際競爭力。

總統致詞時表示，「臺北市美國商會」長期以來是台灣的好朋友，與台灣政府合作，深化台美經貿關係。對此，她再次表達感謝，也恭喜「臺北市美國商會」執行長代表團今年6月訪問華府圓滿成功。她知道代表團見到許多公私部門的重要友人，也期待他們分享這次到華府的感想。

談及台美經貿合作，總統指出，過去的三年，台美經貿關係持續深化發展。2018年台美貨品貿易總額成長了11.5％，將近760億美元。

她說，台灣和美國之間，有堅實的合作發展基礎，現在因為全球貿易局勢變化，帶給許多的挑戰，當然也可能是機會，相信未來一定可以共同創造更豐碩的成果。

總統進一步說明，從她上任以來，政府推動許多改革政策，提升競爭力，包括改善國內的投資環境。針對這方面，「臺北市美國商會」在今年《臺灣白皮書》，也肯定台灣有了具體進展。

總統認為，外資在台灣產業升級和轉型中，扮演非常重要的角色。所以很樂見「美國商業風險評估公司」（BERI）最新的「投資環境風險評估報告」，將台灣評比為全球第4佳投資目的國。而台灣健全的智慧財產權制度以及對法治的重視，也有助於吸引跟保護創新投資。

總統提到，過去一年來，許多美國公司給台灣經濟帶來很大信心。包括Cisco、Google、Microsoft，以及Amazon AWS等先端科技大廠，都來台設立研發或創新中心。美光科技也在最近投資660億台幣在台灣擴廠。

總統也指出，今年台商回流投資總額，現在已經突破5,600億台幣，而且還有許多申請案正在處理中。台商的回流投資會將一些研發及高價值製造業帶回台灣，相信也有機會促成更多台美之間的合作。

最後，總統表示，期待透過簽署台美雙邊貿易協定，持續深化雙方夥伴關係，共同提升台美產業的國際競爭力。也希望「臺北市美國商會」能夠給台灣最大支持，一起來促進兩國經貿成長。

(中時 )