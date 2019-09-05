紅人羅倫佐8局下敲出兩分全壘打。（嵌入自MLB粉專）

中繼失1分救援失敗，但靠隊友幫忙成為勝投候選人，接著改守中外野，再以兩分炮替自己的勝投買保險。紅人今以8比5擊敗費城人，羅倫佐（Michael Lorenzen）無疑是最忙碌且亮眼的一人，且同場比賽奪勝、開轟還守備，也締造自1921年「棒球之神」貝比魯斯（Babe Ruth）以來，首次單場「三刀流」的傲人紀錄。

「對我而言這就是個有趣的數據，就像其他棒球數據一樣。」羅倫佐賽後表示，他自己不是很在乎數據，但他知道很多人覺得很酷、很有意義，能與貝比魯斯相提並論也非常榮幸，「不過若非總教練貝爾（David Bell）這麼開明，我也無法成為」

右投的羅倫佐在前5局紅人5比4領先下登板中繼，但7局上被布魯斯（Jay Bruce）敲出追平陽春炮，紀錄上記為救援失敗。

所幸下半局荷西英格列亞斯（José Iglesias）就以陽春炮討回領先，羅倫佐8下又揮出387呎兩分炮。也讓羅倫佐9局下能夠站在中外野草皮上，看著紅人終結者R.英格列西亞斯（Raisel Iglesias）替他守下勝投。

大聯盟上次有「三刀流」壯舉，已是98年前。1921年6月13日，貝比魯斯對老虎先發5局失4分，但洋基前5局就打下10分，擔任第3棒的魯斯後來轉守中外野，是役3打數敲出兩支全壘打、貢獻3分打點。最終洋基以13比8勝出，魯斯也拿到勝投。

(中時電子報)