國民黨智庫「國家政策研究基金會」明天將公布「蔡政府危機大解密民調發佈及剖析」，有53.5％受訪者不滿蔡政府對私菸案的調查過程及懲處方式；45.5％受訪者不支持蔡英文連任，超過支持的38.1％；僅15.4％受訪民眾對蔡政府主導的108年新課綱有信心；另有逾6成民眾不認同綠營政治人物對香港反送中行動時，喊出「台灣將成為香港」的恫嚇。

國民黨表示，近日蔡英文政府連續發生私菸案、高中歷史教科書中出現「台灣地位未定論」、力挺香港反送中行動卻又不敢修《難民法》、先後分批送走核四燃料棒、擬廢除印花稅等種種違逆民意甚至造成高度爭議的事件，引發各界高度關切，並進一步影響總統蔡英文的連任之路。針對相關議題，國家政策研究基金會新近完成的民調，顯示民眾心中的茫然與不安之深。

國民黨說此外，不少綠營政治人物在面對這次香港反送中行動時，喊出「台灣將成為香港」的恫嚇，但根據這次民調，有超過6成的受訪者並不認為會如此。這份民調對於「反送中」的系列題組調查結果，值得蔡政府重視。

國民黨說，民調結果分為四大構面，包括蔡政府施政滿意度負評不斷；聽說台灣經濟是四小龍之首，你有感嗎？反送中的「芒果乾」，你要不要吃？超買私菸、擅編教科書，蔡政府實在太超過！明天將公布詳細民調結果並深入剖析。

(中時 )