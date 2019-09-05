弘道老人福利基金會5日舉行「圓滿人生Party」，讓長輩有1場「生前告別式」圓夢，弘道志工站長王文平（左2）與結婚42年的太太郭碧珠（右2）彼此分享愛與感謝，妻子說丈夫是她心中的巨人、家的支柱。（張妍溱攝）

台中市弘道老人福利基金會5日舉行「圓滿人生Party」，讓長輩有1場「生前告別式」圓夢，跟至親好友表達感謝之意，人生才不會有遺憾。70歲弘道志工站長王文平與40位親友，一同欣賞生命回顧影片，王向最愛的太太、家人、朋友等人，「道歉、道謝、道愛、道安」，在親友熱烈掌聲中，王文平妻子獻花給丈夫，2人深情擁吻。

「圓滿人生Party」及時說愛與謝謝；王文平說，感性告別過去後，接著迎向「重生」階段。不再逃避對死亡的恐懼，他跟家人討論預立病人自主醫囑，並簽署末期DNR不急救，並與家人討論身後事如何處理，而「生前告別式」圓夢後，計劃全家一起搭郵輪至日本遊玩，體驗與家人旅遊相聚的時光。 「生前告別式」以歡樂溫馨的方式展現。

王文平妻子分享說，覺得先生就像巨人，因為1人撐起了整個家，雖然不是大富大貴，但是幸福美滿，丈夫想辦生前告別式的想法，覺得正面樂觀，讓大家沒有避諱的看待身後事，彼此及時說愛與感謝。王的女兒說，爸爸很像鏟土車，剷除一切的困難，是她的依靠，爸爸的想法很前衛、很支持。

王文平帶領40名親友，齊唱「情人的黃襯衫」老歌、嗨翻全場，讓這場人生Party有溫馨、有淚水與歡樂，王文平說，「換裝」搖身一變，從今天起將迎接更正向、更有意義的人生。

(中時 )