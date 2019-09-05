▲應邀參與全國家庭教育工作會議的各縣市家庭教育中心主任與輔導員。（楊樹煌攝）

「家庭教育法」5月修正公布後，教育部今5日首度在日月潭教師會館舉行全國家庭教育工作會議，有來自全國各縣市家庭教育中心主任、輔導員齊聚研討交流，要讓政策推動深化扎根於家庭教育之中。

家庭教育法會議由教育部終身教育司長黃月麗主持，她在會中強調，修法後，全國家庭教育專業人員將增加一半以上，預算經費也增加1億元，未來家庭教育工作責任重大可見一斑，需要所有民間及公部門高度合作，共同投入資源推動。

南投縣府祕書長洪瑞智說，全國家庭教育工作會議可說是中央與地方在家庭教育工作上，溝通協調及經驗分享交流的平台，透過研討經驗分享，相信能讓現行家庭教育行政工作的合宜性、可操作性大幅提升。

黃月麗司長也呼籲包括6都在內的縣市長們，能以「首長高度」重視投入資源與支持益形重要的家庭教育工作，她直言，「畢竟救1個孩子就是救1個家庭」，家庭教育絕對是現階段極為重要的教育工程。

(中時 )