「家庭教育法」5月修正公布後，教育部今5日首度在日月潭教師會館舉行全國家庭教育工作會議，有來自全國各縣市家庭教育中心主任、輔導員齊聚研討交流，要讓政策推動深化扎根於家庭教育之中。
家庭教育法會議由教育部終身教育司長黃月麗主持，她在會中強調，修法後，全國家庭教育專業人員將增加一半以上，預算經費也增加1億元，未來家庭教育工作責任重大可見一斑，需要所有民間及公部門高度合作，共同投入資源推動。
南投縣府祕書長洪瑞智說，全國家庭教育工作會議可說是中央與地方在家庭教育工作上，溝通協調及經驗分享交流的平台，透過研討經驗分享，相信能讓現行家庭教育行政工作的合宜性、可操作性大幅提升。
黃月麗司長也呼籲包括6都在內的縣市長們，能以「首長高度」重視投入資源與支持益形重要的家庭教育工作，她直言，「畢竟救1個孩子就是救1個家庭」，家庭教育絕對是現階段極為重要的教育工程。
(中時 )
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。