由夢田文創、中環娛樂出品的療癒電影《致親愛的孤獨者》，將於6日上映，這是監製蘇麗媚繼《書店裡的影像詩》後，再推出的新作，將從三女故事挑戰不同年齡層的孤獨。

《致親愛的孤獨者》緣自夢田文創監製的紀錄片《書店裡的影像詩》，由夢田旗下的青年創作創業平台StoryLab提供三組青年導演創作執導，包括練建宏的〈小玉〉、廖哲毅的〈凱涵〉、于瑋珊的〈小薰〉，集結成一部99分鐘長片。文學作家駱以軍也首次演出，飾演書店老闆，他將三位女孩遭遇的感受化為文字，撰寫一封「給孤獨者的信」串起三段故事。

《致親愛的孤獨者》也以「孤獨」為策展主題，透過電影、舞台劇、劇集、小說等多媒材，揭露並擁抱內心深處各種不同「孤獨」，9月推出同名圖文書，將駱以軍的書信分享讀者，並由插畫家發發繪製插畫。去年故事工廠先推出同名舞台劇；小說則由作家盛浩偉撰寫；主題曲歌詞出自詩集《書店裡的星空》詩人陸穎魚的創作詩，由金馬最佳原創電影音樂的林尚德編曲製作、歌手解偉苓演唱。

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