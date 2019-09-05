防衛世界(Defense World)報導，烏克蘭將委托以色列升級11架MiG-29戰鬥機，在經過現代化改造後，可以使用新式飛彈，總升級費用約為4.4億美元。

烏克蘭國防部的消息人士說，每架戰機的升級費用為4千萬美元，先升級11架，因此總價格是4.4億美元。預畫由以色列埃爾比特系統公司(Elbit Systems)執行，不過談判仍在進行中，合約尚未簽署。

原本烏克蘭也有不錯的工業實力，具備飛機、戰車、軍艦的製作能力，當然包括MiG-29 。不過近幾年，在克里米亞與烏克蘭東部的頓內次克、盧甘斯克的戰爭，已嚴重削弱了烏克蘭的國力，這可能就是MiG-29升級必須委託以色列進行的原因。

MiG-29是前蘇聯晚期推出的泛用多功能戰機，於1982年正式服役，並大量提供給蘇聯成員國與東歐集團，總產量達到1600架。許多東歐國家的MiG-29都有待退或是升級的問題，除烏克蘭以外，波蘭也有大量的MiG-29，也在思考「升級?或是購新機」哪種方案划算。

雖然波蘭很想汰除前蘇聯留下的武器，都改成西方規格的；但是即使是二手的F-16也不便宜，波蘭估算，若要以F-16汰除全部MiG-29機隊，至少需要30億美元。

(中時電子報)