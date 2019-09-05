新竹縣文化局長李猶龍疑因濫用公務車案件遭檢調約談，下午無保請回，隨後新竹縣長楊文科接受採訪時表示，李猶龍已請辭，將離開縣府團隊，李猶龍隨後也發布聲明，指出因公務車使用上認知不清，造成縣府困擾，也相信檢調會查出事實真相，即日起辭去文化局長職務。

楊文科表示，就公務車的問題，在縣府的事務管理規定，三長可以上下班使用，不過文化局長沒有此規則，當李猶龍知道後，就沒有再使用，他也認為當時是配車給他。

楊文科認為，李猶龍「他也是委屈了！」5日下午請辭生效，即日起將離開縣府團隊。

新竹縣長楊文科5日受訪，證實文化局長李猶龍請辭。（圖／莊旻靜攝）

李猶龍去年12月25日就職文化局長，其妻蔡沁瑜現為郭台銘辦公室發言人、永齡基金會副執行長，身分備受關注，李猶龍5日上午10點許，與文化局祕書、司機及1名科員遭到檢調約談，消息隨即傳出，而下午3點無保請回後，5點隨即請辭，時機十分敏感。

楊文科稍早受訪時表示，李猶龍工作認真、負責，尊重檢調的調查，也期待司法勿枉勿縱，縣府待釐清相關案件後，會再審慎處理。未料李猶龍離開新竹市調查站後，隨即辭去文化局長一職。

李猶龍夫妻今年8月即遭媒體報導，質疑時任年代集團創意行銷總監的蔡沁瑜在某一廣告託播標案前拜會新竹縣政府，李猶龍則任該標案委員，沒有利益迴避，不過由於李猶龍無該標案最終決定權，未無涉及公職人員利益衝突迴避法第14條第1項之規範。

不過在該報導後，楊文科曾在主管會報中，提醒一級主管須迴避利益衝突，本月3日也在主管會報中，將原先由文化局負責的媒體事務的新聞科，改隸屬縣長室，楊文科對此也表示「是希望能把事情做得更好」。

如今又爆出李猶龍使用公務車一事，並在檢調約談後，火速請辭局長一職，時機十分敏感。

李猶龍聲明原文如下：

法律之前人人平等，上至總統下至一般百姓，任何人都要遵守法律規範的約束，我自己當然也不例外，

因為公務車使用上，認知不清，造成縣府的困擾，深感抱歉，我相信檢調單位的專業，會查出真正的事實真相，但對於公務身份，應以最高道德標準檢視，跟縣長報告後，已取得同意，即日起，辭去文化局長一職，今後有關任何問題，為本著不干擾檢調偵查及偵查不公開原則，本人不會再做任何回答，我們一切的回答以檢調及律師發言為準。

也感謝縣長給予學習的機會，過去這些日子，一起努力的同仁，辛苦了！也期許未來文化局的業務推動，能蒸蒸日上

李猶龍 敬上

(中時 )