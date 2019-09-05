男子「阿忠」與已婚女子「小欣」外遇，兩人自2015年起1年多期間，在各汽車旅館及小三住處發生25次性關係。阿忠妻發現後，控告「小欣」妨害家庭；「小欣」的丈夫得知戴綠帽，也控告「阿忠」，「阿忠」妻子得知後，以line聯絡「小欣」，告知「希望都不要告，不要互相折磨」，「很樂意跟妳繼續作朋友」、「謝謝了」。台中地院法官以「阿忠」妻已寬恕，判決公訴不受理，仍可上訴。

判決書指出，「阿忠」結婚13年，他自2015年起與有夫之婦「小欣」外遇，兩人在1年多期間在台北、台中及高雄等地及「小欣」住處先後發生25次性關係。「阿忠」妻子起疑，還曾找人蒐證要抓姦，並控告「小欣」妨害家庭。

「小欣」友人作證表示，「阿忠」得知姦情曝光，曾與「小欣」兩人曾提及要給「阿忠」妻子新台幣一千萬元及房地產安撫。

沒想到，「小欣」的丈夫在2017年1月得知自己戴了綠帽，也對「阿忠」提告。「阿忠」妻子得知丈夫被告後，以line聯絡「小欣」，告知「因為有妳，我們夫妻倆才明白在彼此心中如此重要，謝謝妳讓我們家的感情增加了厚度跟溫度」，「希望都不要告，明明結局都知道，不要互相折磨了」，「過程是美好的，就保持美好回憶」，「很樂意跟妳繼續作朋友」、「謝謝了」。

台中地院法官以提告人「阿忠」妻對於小三，若不是已寬恕，起可能對小三表示感謝，並願意為友等語，而判決公訴不受理。

(中時 )