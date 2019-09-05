針對香港行政長官林鄭月娥4日晚間發表電視公告，正式宣布撤回修例草案，但不成立獨立調查委員會，陸委會發言人邱垂正5日表示，港府終於邁開步伐，因應各界期待的努力，我方盼港府再接再厲，真誠對話，回應港民的訴求與期待，讓香港社會真正回復穩定與正常運作，並落實港人自由民主的承諾與保障。

邱垂正表示，注意到港府對香港民眾訴求的回應，也了解各界反應的意見，我方支持香港自由民主人權，是政府一貫立場。至於去年2月份在台發生的港女命案，政府始終秉持憐憫心、同理心，希望早日將犯嫌繩之以法，還給受害者公道，這樣的立場迄今沒有改變。

邱垂正指出，在港府停止逃犯條例修訂後，香港各界提出若干處理港女命案的建議，我們認為相關建議只要能彰顯司法正義、保障人權，港府都應認真考慮採納。有關港女的處理，去年曾提出3次司法互助請求，與1次犯嫌移交的請求，但港府都沒有回應。

(旺報 )