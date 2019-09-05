立法院副院長蔡其昌說，交通部觀光局升格觀光署成機已成熟，今年目標就是要成為升格觀光署元年。（陳世宗攝）

「觀光是台灣未來最大的產業！」第五屆台灣觀光發展論壇在台中市登場，吸引國內重量級產官學領域專家報名參加。立法院副院長蔡其昌說，來台觀光人數，陸客空缺由世界各地旅客補上；交通部觀光局升格觀光署的成機已成熟，今年目標就是要成為升格觀光署元年。

蔡其昌指出，連續5年都選在9月舉辦「台灣觀光發展論壇」，參與的產官學界人數，從過去100多人倍增到300多人，年年秒殺爆滿，今年主題是「再創新局」。

蔡其昌說，對岸以政治理由限縮陸客來台，我們歡迎陸客，但擔心變成政治籌碼。蔡英文總統上任以來，一直要求希望把來台觀光客源可以分散，不斷透過南向等政策；整體來說這幾年經政府的努力，觀光客人數是有增加的，總數沒有變少，陸客的空缺由世界各地旅客來補上，非常成功。

蔡其昌表示，這兩年政府更積極地推動國旅，透過政府政策與預算協助，讓國旅產業可發展起來，鼓勵台灣人在最美麗的寶島觀光；透過此論壇可使政府的政策能讓民眾與產業界知道，希望透過此平台讓業者的聲音可以跟政府部門交流，透過學界提升觀光產業與業者間的競爭力，讓業者可分享與學習的好機會。

蔡其昌強調，觀光局升格為觀光署是非常重要的議題，過去四年中不斷透過立法院爭取中，蔡總統上任後在預算也持續增加，政策上持續鬆綁提升效率；經過4年的努力現在是成熟的時間，透過升格在人力資源及預算上都能增加，展現政府對觀光的重視，希望從今年開始成為推動觀光署升格的元年。

(中時 )