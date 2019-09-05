竹南分局5日舉辦義警講習，安排義警漆彈射擊遊戲。〔竹南分局提供／謝明俊苗栗傳真〕

苗栗縣警竹南分局為強化義警對協勤工作技能提升與應變能力，並因應明年總統立委選舉的到來，5日上午在造橋鄉「谷巴休閒渡假村」會議室舉辦108年下半年義勇警察基本訓練，召集義警中隊約150人參加。會中為了增加義警常訓樂趣，分局還準備漆彈遊戲供義警射擊，獲得與會義警歡迎。

竹南分局安排這次課程，主要針對相關民防法令及協勤要領作訓練課程主題。以往實務訓練大都以交通指揮手勢或綜合逮捕術為主，分局在這次實務訓練，特別新增安排戶外課漆彈射擊訓練，以加強義警同仁在協勤時的應勤能力外，提高協勤民力的警覺性與互相合作的默契。

另外，為因應即將到來的總統及立委二合一大選，苗栗地檢署主任檢察官李家豪率同楊岳都檢察官專程蒞臨現場，向在場義警宣導反賄選，為使社會賢能之士透過公正、公平、公開的選舉來服務社會，李家豪除反賄選宣導外，也加入反毒品、反詐騙宣導，藉以讓義警隊員們清楚了解。竹南分局分局長張文川也向義警們表達警察機關必定秉持「行政中立、依法行政」原則，積極辦理各項查賄制暴工作，營造良好選舉環境，淨化選舉風氣，達到「選賢與能、賄選不能」目標。

(中時 )