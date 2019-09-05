「韓版杉菜」具惠善與小兩歲安宰賢結婚3年，上月具惠善爆料因倦怠期丈夫想要離婚，稱男方想分開主因是嫌她「不性感」，昨(4日)具惠善又爆料老公出軌和同劇女星搞曖昧。今韓媒報導，安宰賢律師正式對妻子提出離婚訴訟，兩人婚姻破裂已成事實，將交出證據讓法院裁決，但不會提出刑事訴訟。

昨《Dispatch》刊出具惠善與安宰賢的對話紀錄，表示看過近兩年的聊天紀錄後，認為兩人走到今天，並非其中一方的過錯，而是生活中的瑣碎糾紛消磨了彼此的感情，《Dispatch》更替安宰賢背書，澄清男方並無和任何女生過從甚密。具惠善則說老公和同劇女星的緋聞傳到她耳裡，因為不知道該不該相信才態度反覆，稱手上有安宰賢和其他女生的合照，安宰賢隨之反駁那是節目中出現過與前女友的合影，而被影射是小三的女星吳漣序、金瑟琪也發聲明否認。

韓媒報導，最近忙拍攝《有瑕疵的人們》的安宰賢今在片場向被捲入的吳漣序道歉，下午安宰賢透過代理律師方正賢（音譯）宣布提出離婚訴訟，方正賢代為表示安宰賢表示很抱歉因私事引起爭議，現在因具惠善在社群網站的發言扭曲了事實，不僅損害了安宰賢的名譽，也擴散到無辜的受害者，令他決定提告，讓法院憑真真實實的證據做出判決。

此外，由於安宰賢與鄭俊英是朋友，網上傳出不少例如「因為是聊天室成員，所以人品很明顯」等流言，因此安宰賢才求助於揭發「鄭俊英不雅片群組案」的方正賢律師，方正賢說重新回顧了鄭俊英的手機對話紀錄後，兩人近年來並沒有任何對話，僅在2016年7月19日鄭俊英曾向其他朋友提及「一年沒見宰賢哥了」，間接透露兩人已經很久沒互動。

方正賢律師表示，安宰賢想透過離婚訴訟整理與具惠善的婚姻關係，同時透過結果澄清流傳關於他的各種誤會，也懇求具惠善方面不要再透過社群網站發表不實內容，昨具惠善在IG指手上有「安宰賢和其他女性穿睡袍在飯店的合影」，方正賢呼籲：「請務必向法院提交」，最後強調關於男方外遇的謠言，安宰賢將強硬地透過法律途徑解決，提醒網友務必謹言慎行。

(中時電子報)