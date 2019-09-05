2015年起成立「智慧城市推動小組」的新竹市政府，擘劃智慧城市藍圖，近年推動包括經國橋智慧交通系統、無人自駕車開放場域試行等智慧城市建設有成，5日獲《財訊》「2019年全台智慧城市大調查」首長施政評比全國第1的佳績。

市府行政處長白舒樺指出，此次財訊周刊對22個縣市進行「智慧城市大調查」，持續追蹤縣市政府如何把智慧科技與解決方案，應用在交通、健康、安控、能源、建築、創新與治理上的情況，同時也對全台民眾做電話問卷調查，了解民眾對於智慧城市各面向的需求率、使用率，並評估各縣市推動成果。

新竹市在包括「智慧城市施政成效最佳縣市」、「民眾所居住城市之縣市長推動智慧城市的施政成效評分」等，分別獲得非6都第1與全國第1的佳績，這項評比結果是市民對市府長期推動智慧城市建設的最大肯定。

市長林智堅則指出，新竹市擁有全台最重要科技產業聚落，全市有多間國家級研究單位，另有5所頂尖大學，近年他積極整合科技研發資源打造智慧城，希望利用智慧科技能量轉化為市政能量，帶給市民便利舒適的生活。

林智堅說，日前市府與工研院簽訂MOU，合作推動全台第1處開放式場域自駕車運行，讓竹市在推動智慧交通上成為全國「走在最前線」城市。

另外，近年也以智慧交通系統改善竹科塞車難題，日前於經國橋連接竹北、竹市兩處道路，引進智慧化動態號誌控制系統、ETAG車流監測系統及電信大數據（CVP），讓往返通勤民眾上班時間減少最高達49％旅行時間，成效卓著。

此外，更成功爭取國發會設立的亞洲‧矽谷新竹辦公室進駐竹科，未來將成為結合人工智慧（AI）與物聯網（IoT）的產業聚落，帶動創新科技發展。

白舒樺同時表示，新竹市是全方位推動智慧城市，利用科技提升治理效能，提升民眾生活便利性，舉凡路邊智慧停車APP、易淹區域排水即時監控及預警系統、空氣品質監測、用電監控系統、公有地設置太陽光電發電系統、警政決策分析平台、虛擬實境防救災訓練、無人自動化資源回收站等都導入智慧系統，今年更引進AI智能機器人「凱比同學」進入全市公立幼兒園，也是全台首創。

(中時 )