台南北區大觀音亭暨祀典興濟宮促成台灣、越南雙邊頂尖大學合作，成大學者首次跨海，5日在越南河內進行一場「亞洲觀音與女神信仰」國際學術研討會，共8個國家學者一起發表論文，預計年底將出版成中、越雙語文版「論文集」。

大觀音亭廟內供奉觀音菩薩，7年前起每年皆與成大合辦各種神明的國際學術研討會，廣邀國際學者參與，今年跨出台灣，與越南河內大學人文與社會科學大學合作，舉辦以亞洲觀音與女神信仰為主題的國際學術研討會。

這場跨國際的觀音信仰研討會5日展開，除了臺、越兩地學者以外，還包括來自美國、馬來西亞、新加坡、韓國、緬甸、中國大陸等地的研究專家。

各國5日發表16篇論文，6日再發表10篇，這些論文交流將在年底交付審查，出版成中、越雙語文版「亞洲觀音與女神國際學術研討會」論文集。

越南河內國家大學校長阮文金表示，研討中發表的精采論文，可加強亞洲各國彼此瞭解。

成大副校長林從一表示，觀音與女神信仰的核心精神是「慈悲」，觀音與女神信仰是許多東亞國家與地區所共有，適合作為人文社會科學跨國研究的橋梁。

(中時 )