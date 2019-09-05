北市府祕書長張哲揚5日證實，退休後將轉任台灣民眾黨祕書長，藍綠議員聞後都感到不可思議，「柯黑大魔王」之稱的民進黨北市議員王世堅更痛批，台北市長柯文哲從創黨第一天就開始黨政不分，利用市長職權，逼幕僚局處長來當詐騙「車手」，榨光他們的光環，這種行為，用台語說就是「下西下井！（丟人現眼）」

「絕大多數人都羞於與柯為伍！」王世堅表示，柯文哲組黨就是實現組成詐騙集團，但柯找來的幕僚及局處首長，都是學業有專精、有一定人格修養，但柯卻再三利用市長的職權，逼他們當車手，榨光他們的光環。

王世堅怒轟，柯文哲從成立民眾黨當天，就黨政不分，創黨當天除了媒體外，幾乎都是市府人員，用人頭黨員稱廠，市府、市立聯合醫院、民眾黨根本「府院黨一家」，真正自動自發登記入黨的民眾很少，多數是被柯威脅利誘。

「柯千騙萬化，太強了！」王世堅直言，柯的不滿意度已高於滿意、不信任度高於信任。對於柯嗆瞧不起總統府祕書長陳菊站在蔡英文總統旁邊，王世堅說，他看到柯站在任何地方，他都討厭，噁爛的傢伙，誰都可以批評民進黨，就柯沒資格，以前是民進黨拉拔柯當上市長，瞧不起柯無情無義，在吱吱喳喳什麼？

王世堅還說，看到黨主席卓榮泰批評柯，他看卓心裡很難過，因為髒了自己的嘴，批評柯都降了我們的格，卓很有修養，能讓卓說重話不簡單，所以要送柯2個最好的字「閉嘴！」

他還說，要送柯文哲4個字「台灣之恥」，台灣人講「下西下井」，柯如果夠膽，就一個人到地方公園，看看鄉親對柯的評語是什麼，他們說「阿堅啊！叫你去跟柯文哲講，不要再下西下井」足見這已是深惡痛絕的字眼，柯人格破產，他一定會盯緊柯，不過他也坦言，「看柯胡說八道，對自己身心是創傷！」

(中時 )