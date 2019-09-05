宋承勳（右三）、闕伯陽（右四）國際賽摘金，雲嘉南分署長劉邦棟（右五）大力讚賞。（雲嘉南分署提供／劉秀芬台南傳真）

第45屆國際技能競賽日前在俄羅斯喀山閉幕，勞動部勞動力發展署雲嘉南分署勇奪1金1銅3優勝，其中機電整合金牌宋承勳、闕伯陽二人組，訓練一整年幾乎24小時都黏在一起，良好的默契也讓他們勇奪冠軍，在國際舞台上證明自己的實力。

今年才20歲的宋承勳、闕伯陽，去年畢業於大安高工控制科，均保送台灣科技大學。宋承勳說，機電整合比賽通常是4小時，高二開始練習時，「常做了8小時都還是拿零分，當時打擊很大」。

宋承勳說，他不斷思考程式怎麼寫可以更好，二人怎麼配合才能增加速度，想辦法克服缺點，而他堅持不放棄的精神，苦熬3年終於拿下世界金牌，也賺進人生第一個100萬。

「平常討論會意見不同，但都會互相尊重、溝通，從沒吵過架」，闕伯陽說，他和宋承勳感情很好，近一年為了練國際賽，從平常練習、吃飯、睡覺幾乎24小時都黏在一起，他笑說，「之後大學同班還會繼續在一起」。未來二人都會朝機電整合方向發展，並感謝裁判長、老師、學長及翻譯等人的指導與協助。

雲嘉南分署機電整合訓練師林揚祥表示，機電整合比賽需要組裝機台、寫控制程式及通訊連線等，組裝出很多個模組工作站來結合構成自動化生產線，二人訓練時合作默契絕佳。

雲嘉南分署長劉邦棟說，分署這次派出9名國手參加7職類比賽，獲1金1銅3優勝佳績，4日勞動部舉辦頒獎典禮，每位選手將獲得金牌120萬、銅牌40萬、優勝10萬元獎金。

(中時 )