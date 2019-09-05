華山基金會志工與葳格高中學生，5日一同訪視北屯區82歲獨居阿嬤林賴金（圖右）提前歡慶中秋，讓阿嬤很感動，當場落淚。（張妍溱攝）

中秋節將屆，台中市華山基金會志工與葳格高中學生，5日一同訪視北屯區獨居老人，現場表演儀隊耍槍及獻唱，讓老人家笑開懷，學生們為期2天關懷感恩之旅，學習如何跟長輩互動、相處。

為期3年社會服務，葳格高中學生從去年與華山基金會合作，在中秋節前夕到獨居老人家中訪視，致贈中秋月餅讓老人家感到中秋佳節溫暖氣氛，並量血壓、按摩、儀隊表演等服務，高2學生劉芝茵表示，獨居長輩常忍受孤寂、生活得自理，相當辛苦，服務的過程學習如何關懷長輩，長輩也教她知足快樂。

葳格高中校長詹義農指出，藉由讓學生與獨居長輩互動，親身體驗社會服務，親手獻上月餅給華山基金會獨居老人，讓長者們度過溫暖的中秋佳節，以實際行動關懷弱勢，參與地方公益也是在校學生最好的生命教育。

葳格高中指出，每年學校提供學生到社區服務的機會，包括獨居長輩、弱勢兒童等，服務過程將成為個人學習檔案；寶麗金餐飲集團也響應葳格高中學生善舉，今年配合發起《您買月餅，我捐款》公益活動，目標6000盒月餅，其義賣所得提撥10％將捐助華山基金會。

(中時 )