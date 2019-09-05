Hebe田馥甄成為《ELLE》9月號封面之星。Hebe說她從不算命，如果偷看未來，人就不會想要好好過現在了。談到感情觀，Hebe提到認為戀愛有時候是一種戀愛感，比如欣賞的人、喜歡的人，被別人喜歡，甚至分手之後剩下來的那些東西通通都是戀愛感。她的理想愛情，就是你喜歡的人剛好也喜歡你，並且很幸運能夠在一起，在戀愛裡面，理智與瘋狂都要兼備。

她自認此生不能沒有戀愛，「我是戀愛系動物。但我覺得戀愛有時候是一種戀愛感，比如你有一個欣賞的人、 喜歡的人，那就是一種戀愛感，不管他是不是知道。或是你有被某個人喜歡，但你也不討厭，那也是一種戀愛感。有被喜歡和自己喜歡某一個人，甚至於分手了之後剩下來的那些東西，通通都是戀愛感」。

Hebe田馥甄。（圖／ELLE提供）

「我理想中的愛情，就是你喜歡的人剛好也喜歡你。不要笑，這很難喔，因為你喜歡的人有時候不會喜歡你，然後喜歡你的人你不見得會喜歡他，那就變成一種折磨。所以理想的戀愛，就是你喜歡的人剛好也喜歡你，並且很幸運地，你們還能夠在一起。更理想的狀態，是你們都給予彼此很大的安全感，可以完整地在這個戀愛裡面成為自己，他很自由你也很自由。然後你們都是獨立的個體，卻又可以讓對方發覺一些你的潛能，讓你發現了不一樣的自己。我認為在戀愛裡面，理智與瘋狂都要兼備，戀愛本身還是可以充滿激情，因為那是一種情感的碰撞與無法克制的賀爾蒙，所以才叫做戀愛，那才是人啊」。

Hebe田馥甄。（圖／ELLE提供）

「關於外界給我女神這個稱號？這是大家對女神的一種審美定義，覺得女神就是要有長頭髮的樣子。但我自己知道我不是女神，我很清楚，我不是。不過，沒有關係，如果他們會因此感到安心的話，我也對於他們的安心感到安心。可以讓人心如此雀躍與安心，我覺得這是我的榮幸，所以我也不排斥」。

(中時 )