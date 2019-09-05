針對國民黨主席吳敦義表示，蔡英文總統是最大的中共代理人，陸委會發言人邱垂正表示，中共對台軍事外交威脅，國民黨主席應譴責對岸，反指總統是中共最大代理人，這與一般外界認知有極大差距，民眾可能很難理解這個邏輯。

邱垂正表示，蔡英文是台灣民選總統，堅持捍衛國家主權與民主自由體制，這是2300萬人民共同的期望。各政黨對法案內容如有意見，應在立法院審查時理性溝通，進行具體建設性的討論，才有助於國家安全的防衛。

此外，針對台人參加大陸的「十一國慶」，邱垂正表示，將持續掌握相關動態，對於中共即將舉行建政活動，陸委會研判，活動安排與中共官方言論，將推動矮化我主權與「一國兩制」的主張，但這些都無助於兩岸關係發展。中華民國是主權國家，台灣絕不接受「一國兩制」。面對當前情勢，中共應首先關注內部良善治理問題，尊重民主與人權。

邱垂正指出，政府也要提醒國人，應要考量國家尊嚴、台灣社會觀感，勿輕易參加大陸具統戰性質的活動，避免淪為促統工具。

邱垂正說，政府呼籲國人不要參加中共自認消滅中華民國的慶典活動。目前國安五法已修正完成，為強化規範退離職公務人員，跟軍職人員赴中國大陸的管理規範，維護國家整體利益，兩岸條例第9條、第9條之3，第91條等赴陸管制，從9月1日開始實行，受規範人員如參加陸方舉辦的慶典或活動，有妨礙國家尊嚴行為的話，將依法處罰。

(旺報 )