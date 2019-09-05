苗栗縣政府稅務局與中區國稅局苗栗分局將打造新興電子化消費模式小市集，7日上午9點半於中區國稅局苗栗分局或苗栗縣稅務局，以10張紙本發票或5張雲端發票，即可兌換西湖渡假村門票。

財政部推動雲端發票政策，培養民眾使用載具儲存雲端發票的習慣。稅務局透過「雲端發票i地球‧行動支付e起來」宣導活動，規畫體驗小市集，響應節能減碳外，更讓苗栗因應時代趨勢與科技，步向電子化的消費模式。苗栗縣政府稅務局長黃國樑指出，雲端發票與行動支付為現代趨勢，雖尚未接觸時認為相當麻煩，但跨出第一步後，購物結帳時不但變得簡便快速，發票上傳雲端還會自動兌獎並提醒領獎，中獎機率更提高28.6倍。

活動將於21日在西湖渡假村登場，媒合在地10家業者規畫行動支付小市集，並安排有獎徵答、表演節目及宣導遊戲、摸彩活動等。7日上午9點半至12點以10元以上紙本發票10張或雲端發票5張，於中區國稅局苗栗分局或苗栗縣政府稅務局即可兌換活動入場券，另出示手機行動支付與統一發票兌獎APP，並捐贈雲端發票1張，即可兌領100元行動支付消費抵用券。

(中時 )