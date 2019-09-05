軍友社理事長李棟樑今天前往國軍五指山公墓慰勞駐守官兵，這是李棟樑第16次前往五指山勞軍。一般人都避開這種地方，李棟樑卻一年三節與國軍守墓人會餐，從未間斷。自李棟樑定期前往五指山後，前國防部長馮世寬、前參謀總長李喜明、參謀總長沈一鳴等人都曾與李棟樑一起到五指山慰問官兵。

李棟樑今天中午在國防部常次徐衍璞中將、後備指揮官姜振中中將及國防部政戰局代局長于親文等人陪同下前往五指山餐會。

他說，這是他第16次到山上來，每到年節時候，就非常感念大家，各位以「積今生德、修來世福」的理念，致力從事家屬及忠靈照護，這樣的工作實在是令人感佩與尊敬。

李棟樑說，去年九三軍人節前，特別在台北國賓飯店舉辦「全國各界向國軍致敬餐會」，邀請了650位官兵代表與會(「五指山管理組」有4位官兵代表參加)，今年8月26日再次辦理「致敬餐會」，感謝國軍弟兄的辛勞。他說，預計今年10月下旬，親自招待國軍楷模到日本參訪旅遊，並且增加高山偏遠單位優秀官兵及823救災官兵名額（「五指山管理組」安排1個名額，由林君寰中士參加)，希望讓平日在部隊默默付出的官兵都能獲得肯定。

(中時 )