員林市中心吹起藝文風！員林市公所串聯員林公園、警察故事館等打造藝文展演空間，舉辦假日音樂會、親子活動，繼上月30日舉辦爵士饗宴、本周日將再辦流行音樂會，慶祝升市4周年。
員林市長游振雄表示，位在公所對面的員林公園歷史悠久，是許多市民和鄰近鄉鎮周休假日野餐休閒好去處，公所斥資215萬元打造展演舞台，結合興賢書院、公園柳樹綠蔭和草地，極適合舉辦親子藝文活動。
游振雄說，公所、代表會另一側的警察故事館，長年來僅靜態陳列警政歷史文物，公所也已向縣政府商借，獲同意可使用至晚上10點，未來將整合員林公園、圖書館、到警察故事館，串連、規畫周末假日藝文活動，結合街頭藝人進行藝文展演。
員林市公所主祕李秀銀表示，員林升市4周年，市公所連續2周籌畫音樂會活動，第一周吹爵士曲風，第二周是流行曲風，邀請在地侯慧玲舞團，還有彰化「糖果罐樂團」、嶺東科大「Song樂團」、員林「510樂團」、及青年高中「黃燈臨停樂團」和高苑科大嘻哈歌手，樂團平均年齡20歲到40歲都有，滿足不同年齡層的愛樂市民。
李秀銀說，週日下午4點起，「員林飛揚，幸福城市」音樂會免費欣賞，現場還提供200個C肝健檢名額，由員林扶輪社和員林何醫院承辦，不限員林市民，只要攜帶健保卡和身分證到現場，就能參加檢測。
(中時 )
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