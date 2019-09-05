歷史悠久的員林公園是在地員林人與鄰近鄉鎮民眾休閒好去處，員林公所打造展演舞台，為慶祝升市4周年，一連兩周舉辦草地音樂會。（員林市公所提供／謝瓊雲彰化傳真）

歷史悠久的員林公園是在地員林人與鄰近鄉鎮民眾休閒好去處，員林市公所斥資215萬元打造展演舞台，近日為慶祝升市4周年，一連兩周舉辦音樂會活動。（謝瓊雲攝）

位在員林市代表會旁的警察故事館，市公所也規畫將向縣府申請爭取使用權，結合街頭藝人舉辦假日親子藝文活動，整合附近景點空間、打造市中心藝文特區。（謝瓊雲攝）

員林市中心吹起藝文風！員林市公所串聯員林公園、警察故事館等打造藝文展演空間，舉辦假日音樂會、親子活動，繼上月30日舉辦爵士饗宴、本周日將再辦流行音樂會，慶祝升市4周年。

員林市長游振雄表示，位在公所對面的員林公園歷史悠久，是許多市民和鄰近鄉鎮周休假日野餐休閒好去處，公所斥資215萬元打造展演舞台，結合興賢書院、公園柳樹綠蔭和草地，極適合舉辦親子藝文活動。

游振雄說，公所、代表會另一側的警察故事館，長年來僅靜態陳列警政歷史文物，公所也已向縣政府商借，獲同意可使用至晚上10點，未來將整合員林公園、圖書館、到警察故事館，串連、規畫周末假日藝文活動，結合街頭藝人進行藝文展演。

員林市公所主祕李秀銀表示，員林升市4周年，市公所連續2周籌畫音樂會活動，第一周吹爵士曲風，第二周是流行曲風，邀請在地侯慧玲舞團，還有彰化「糖果罐樂團」、嶺東科大「Song樂團」、員林「510樂團」、及青年高中「黃燈臨停樂團」和高苑科大嘻哈歌手，樂團平均年齡20歲到40歲都有，滿足不同年齡層的愛樂市民。

李秀銀說，週日下午4點起，「員林飛揚，幸福城市」音樂會免費欣賞，現場還提供200個C肝健檢名額，由員林扶輪社和員林何醫院承辦，不限員林市民，只要攜帶健保卡和身分證到現場，就能參加檢測。

(中時 )