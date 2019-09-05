國民黨團總召曾銘宗今（5）日率領黨內多名立委召開記者會，批評蔡政府透過108課綱修改高中歷史教科書，此舉目的是媚日，意圖消滅中華民國，國教院則在官網澄清，強調指控明顯與事實不符。

國教院表示，108課綱是經過嚴謹研修，與專業多元公開透明之審議過程，依合法、合程序之方式發布。依據教科書審定辦法，各版本教科書係依據課程綱要編輯後，送交審定機關依據審查程序進行專業審查，並於審定後由各校自主選用。

國教院強調，教科書審定機關為確保民間出版社教科書之品質，由學者專家、教師組成審查小組，依據課程綱要及教科書審查基準進行專業審查及通過。依審定辦法所定程序，教科書審查小組如認定教科書內容有違反課程綱要、牴觸國家法律，或內容敘寫錯誤等問題，審查小組均會邀請教科書編者針對審查內容進行溝通或釐清後，始作成決議；此為教科書退回重編之必要程序。

國教院並指出，為積極落實課綱之實施，本院於教科書審查前後，亦會針對課綱內容及教科書編審疑義，不定期召開三方座談、編審對話或研討會議，力求化解教科書編審之歧見，並就教科書內容之改善方向，建立共識，此一目的，主要在積極促成教科書品質的提升，絕非約談教科書編者或干預教科書內容的呈現。

國教院表示，108新課綱歷史課程採「分域」設計，突破過往單一區域的歷史學習，高中更採專題式教學，讓學生思考各區域歷史間的關聯與互動，鼓勵學生進行歷史議題的探究，在紛雜多元的論點中，本於歷史事實與證據，提出自己的觀點，並能與不同意見相互對話，從而建立自己的認同。基於課程精神，各版本教科書只要符合課綱、未牴觸國家法律、內容正確等審查原則，其編輯取向、題材選擇與呈現方式，國教院及教科書審查小組均會尊重。

國教院再次重申，期待社會各界、學者及教師，尊重教科書內容所呈現的多元觀點或主張，並給予教師與學生討論、探究的空間。

(旺報 )