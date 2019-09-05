108課綱正式上路，透過彈性課程跨領域的課程設計，增廣學生全球視野及競爭力，公園國小推出「Teddy Bear泰迪熊遊世界」國際教育課程，與愛爾蘭、杜拜以及摩爾多瓦等國學生進行交流，藉由其他國家寄來的泰迪熊，認識世界各國文化及習俗，公園國小學生也將代表台灣的台灣黑熊、黑面琵鷺等玩偶送給對方，希望他們能更認識台灣。

教育局主祕蔣銘娟表示，台南市以「扎根基礎，迎向未來：點亮孩子心中的希望」，作為教育願景，教育發展聚焦在「扎根基本學力、美學創思力、問題解決力、智慧科技力及全球溝通力」，教學現場實施國際教育，就是落實全球溝通力的實際作為。

公園國小的國際教育為全校實施，教師團隊以台灣在地人文習俗等出發，設計課程，透過專案配對與其他國家的班級交流，例如師生寄出介紹台灣過年的習俗「猜燈謎」卡片，也獲得美國學校的學生的回應，設計了美式的猜燈謎，讓學生都很驚艷。

公園國小校長吳淑芬表示，新課綱的彈性學習課程，學校已經規畫好1-6年級課程，以「在地國際化」、「雙語教育」及「國際移動力」為核心目標，透過學校校本課程設計，進行全校各班跨領域的國際教育，期能提供一般學生更多國際學習素材，也將提供弱勢學生學習的機會，增加學生國際競爭力，培養具備全球移動力的下一代。

(中時 )