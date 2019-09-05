第一次告館長就上手(上) 為何本來打算原諒的我後來轉變成堅定提告？忍無可忍 毋須再忍

知名網紅兼公民老師羅文。(取自羅文好公民臉書)

「館長」陳之漢在網路上人氣高，總是在直播中不忌諱狂飆三、四、五字經的辛辣發言，更是他的招牌特徵，但館長也因此吃上不少官司，知名網紅兼公民老師羅文就因不滿遭館長多次在直播中謾罵，昨日正式向法院提告公然侮辱罪，連留言威脅他生命安全的館粉也一併提告。

館長為何與羅文互槓，起因於7月份羅文一支評館長逼藝人表態的舉動，宛如新綠色麥卡錫主義、新民粹領袖的影片，之後館長就接連在直播中以王八蛋、三字經等髒話回敬羅文，甚至還以「螺紋保險套」來對羅文進行人身攻擊。

然而讓羅文下定決心提告的，則是館粉的偏激言論，例如「看一次打一次」、「不打死你算我俗辣」，他說：「館長後來又拍了一則影片說我要有鋼鐵心，出來當網紅就要有鋼鐵心，非常好我今天就鋼鐵心給你看！堅決提告！還有那些死亡威脅的網友我一併提告。」

另外，館長還曾以「屄殃」罵過羅文，對此羅文口氣很酸地說，屄殃在對岸的用法很難聽，「你自己反中，講話不是視頻、屄殃就是接地氣，很多都是大陸的用語，連罵髒話都要(用大陸用語)…。」

羅文更勸館長必須要做到身為一個網紅的社會責任，「你不要再說我這人就是這樣子啊，我就是三字經五字經，這樣很不負責任，對於很多人都有負面影響，你在那邊訐譙、罵人的時候這些人都會去學習，然後你的館粉們會學你的作為然後去網路霸凌別人，真的是教壞囝仔大小。」

館長被告已不是新聞，但這次羅文提告卻意外讓部分「館粉」倒戈，有不少館粉就在影片下方留言「我是館粉我欣賞館長健身的專業，我也挺香港，我更愛中華民國，但⋯⋯對就是對錯就是錯，公眾人物確實不宜做不良的示範，要有社會責任 不是捐錢做公益就可以口出惡言，兩碼子事，支持羅老師提告，遏止網路歪風」、「雖然我算是小館粉，但不得不說，館長有時候還是有些過頭了，這次算是踢到鐵板了吧。人無完人，希望館長也能做一些改正加油！羅文老師跟館長我還是都支持！」、「我館粉 我支持你提告，別的不說 這件事就是館長不對...」。

(中時電子報)