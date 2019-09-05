神隱2天立法委員陳明文現身了，他向大家說明遺失在高鐵車上的300萬元，絕對沒有涉及不法，並在現場提示拉旅行箱走出家門的錄影畫面。他說，因為一時疏忽而遺失錢，他很自責也對造成社會風波而感到抱歉，並對高鐵工作人員的處理致謝。對此，律師林智群相信這是一個烏龍事件，但也解嘲說，如果身懷鉅款300萬元，豈敢在車上安然入睡。他因此下結論：果然有錢人想的跟我們不一樣！

高鐵列車上遺失300萬元現金，陳明文神隱2天後，今早在嘉義民雄服務處現身，向媒體說明整件事情的經過。他說這是很單純的財物遺失，也自責一上車就睡覺，結果到台北進了辦公室看到兒子，才想起旅行箱忘在車上。他說，本來是家裡的事，卻鬧到變成社會問題，他覺得非常拍謝，因為他的一時疏忽，造成這麼大的風波。

陳明文在現場提示錄音畫面截圖，自清錢是從家裡帶出來的。他委託的律師陳澤嘉也說，手上 握有銀行提領的相關單據，但因有人提告此事已進人司法程序，加上相關單據屬個人隱私，因此不方便提供媒體拍照，屆時這些資料都會對檢察官或法官說明。

陳明文遺失鉅款遭在野黨圍剿，林智群一直關注此事的進展。他今在臉書上指出，他相信這是一個單純烏龍事件；不過，也自我消遣說，「如果我帶300萬上高鐵，我不敢睡耶！」他最後感嘆，果然有錢人想的跟我們不一樣！而他說的梗正是當年甚受歡迎的一本暢銷書《有錢人想的和你不一樣》。

雖然陳明文自清是單純財物遺失，但太特別的事情難免引人遐想，網友留言不乏酸言酸語，「有錢人的生活總是樸實無華而枯燥」、「三百萬是等於三百元的想法吧…」、「我也是睡不著，可見錢多的人不把錢當錢看」、「他以為顧錢的應該是兒子的責任吧~」、「電影上會演有其他東西別人帶走了…」、「有沒有可能他睡覺時，箱子還是空的…？」、 「我不見三百塊 都會把枕頭哭濕才睡得著…」。

陳明文出面解釋「發生這種事我真的很抱歉」

(中時電子報)