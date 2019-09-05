藍營立法委員沈智慧5日參加周大觀文教基金會舉行「捐發票、救癌童暨捐血救人」活動，現場林啟通老師帶隊「唐寶寶大器樂團」吹奏陶笛、熱情演出。沈智慧說，孩童特殊疾病醫療負擔，健保雖部份減免，但仍花費很多，將在立法院推動修法，針對貧童罹患重大疾病者，提供社福、健保等補助。

「生命鬥士不分你我，從老到少都要為生命奮鬥」的啟示深植人心。沈智慧說，當年10歲抗癌小詩人周大觀，匆匆一趟人生旅途即離開，但留下「光與熱」，其影響感動全世界；周大觀基金會守護著全球20幾萬的癌童，理念與公益活動，受世界各國議會的頒獎表揚，皆獲認同與支持，有「弱勢孩童諾貝爾」之稱，令人敬佩。

周大觀基金會自5年前起，舉行第1屆「全球熱愛生命獎章」活動，選拔「生命鬥士」，今年得主是1名陳姓退休前刑警，陳爺爺已經70歲，卻老當益壯，1人獨自騎單車環島1周。沈智慧說，這個活動鼓勵大家正面向上，呼籲大家捐款、加油打氣，並上官網為陳爺爺按讚。

周大觀基金會22年來參與「全球熱愛生命快樂生活系列」，公益活動的志工服務人數，將近30萬人。長期關懷及協助身心障礙者、癌童、罕見疾病者遍布海內外逾數十國。

(中時 )