太魯閣國家公園管理處保育巡查人員，這幾天在合歡山台十四甲線旁的滑雪山莊一帶箭竹林地，首次近距離發現一頭台灣水鹿在附近覓食，太管處副處長張登文證實，並說台灣水鹿怕生，登山遊客可能在山裡巧遇，請保持距離，減少驚擾。

台灣水鹿主要棲息位置在中、高海拔森林的高山水源地，太魯閣國家公園區的磐石山，是主要棲息地，近幾年發現水鹿有往北、往下遷移的趨勢，推測跟族群愈來愈龐大有關。

根據山友說，在距離磐石山路程3天的步道上發現水鹿蹤跡，上月底保育巡查員清晨巡視，在較低海拔的滑雪樓山莊與一頭成年的台灣水鹿對視，並拍下珍貴的照片。

太管處證實指出，外觀研判，是一頭公鹿，發現地點位在奇萊山登山口，鄰近合歡山滑雪山莊附近，海拔約3158公尺，研判水鹿是從磐石山一路往北移動，先是往上爬到3607公尺高的奇萊北峰，再下降到滑雪山莊覓食，數量發現約2到3隻。

張登文指出，台灣水鹿怕生，人類靠近會造成水鹿緊張或生氣，呼籲遊客巧遇野生動物，一定要保持距離，減少驚擾，入山的山友也要謹守無痕山林的要求，帶多少多上山，就要統統帶下山，減少環境負擔。

台灣水鹿的科名為鹿科，台灣特有亞種，一般分布在海拔一千五百公尺以上的原始森林中，在中央山脈區及花、東山區較多；台灣水鹿為群居性動物，但公鹿喜歡單獨行動，通常在清晨與黃昏活動；經以集體活動，水鹿擅長游泳，經常會聚集在水邊覓食或活動，棲息於森林，喜歡活動在高山水源地或近溪流草原地，屬於草食性，以樹葉及嫩草為主食，在民間也有不少養殖的族群。

(中時 )