鴻海集團創辦人郭台銘日前脫口說出「我為什麼希望出來，台灣經濟太弱了」，被解讀為參選意願堅定，外界好奇郭台銘為什麼還不宣布參選？民進黨立委郭正亮直指，郭台銘會拖到9月13日以後，等民調「死亡交叉」出現。

郭台銘日前拜訪嘉義市副議長蘇澤峰時表示，「我今天為什麼希望出來，台灣經濟太弱了，停滯20年，鈔票是沒有顏色的，科技是沒有顏色」。郭正亮在政論節目中指出，只有國民黨總統參選人韓國瑜病入膏肓，郭台銘才有機會，這是一個現實。至於郭台銘為何遲遲不見國民黨主席吳敦義？郭正亮則說，因為死亡交叉還不明確，這時去見吳敦義，只會翻出很多對韓有利的證明。

郭正亮認為，郭台銘會拖到9月13日以後，等死亡交叉越來越明確，才會宣布要不要選，未來這兩周預期會有一些民調出來，如果七成以上都是死亡交叉，就可以跟吳敦義攤牌，郭正亮說，「這全世界都知道，郭陣營不承認而已。」

對於郭台銘提及為何希望站出來，是否意味著宣布參選？郭台銘發言人蔡沁瑜接受媒體訪問時則說，郭台銘心心念念的想著如何為台灣好，他也說得很直接，台灣人民的生活和發展，都與選票和顏色沒關係，至於是否宣布參選的時間會在9月17日前。

(中時電子報)