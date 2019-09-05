日本傑尼斯經紀公司前社長喜多川強尼的逝世送別會於4日在東京巨蛋落幕，旗下團體「關西傑尼斯8」成員錦戶亮迅速於5日宣布退團並離開事務所，在官方粉絲俱樂部網站發信：「我，錦戶亮將在9月終，從21年來受到照顧的傑尼斯事務所退社。」其餘5名成員為不辜負歌迷，同時宣布再度於11月展開日本47個都縣道府展開巡迴演唱會。

關8去年才來台舉行15週年演唱會，但傳出錦戶亮早在主唱澀谷昴退社時就想解散團體，也不時有脫團傳言，最後選在結束15週年日本巡迴活動後離開關8，信中表示：「我想用我自己的方式，重新思考一次，對我來說『娛樂』到底是什麼。未來也會繼續和大家報告，帶著感恩的心持續努力。」錦戶亮不忘感謝粉絲和離世不久的喜多川強尼：「對於一直應援著的粉絲，抱持著無比的感謝。然後，傑尼斯社長，發自內心感謝您。」

其餘5名成員則共同寫下長信，提到關8近年歷經波折，包含安田章大開腦腫瘤手術、澀谷昴決心邁向第二人生，去年起，成員開始不斷討論未來的價值觀和方向，最近也因此出了很多新聞，「什麼都不能回答，內心真的很痛苦，讓粉絲們揣懷眾多不安和臆測，內心感到非常抱歉。」但他們之間已有20多年的情誼，決定成全彼此的未來。

(中時 )