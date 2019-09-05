英國藝術家費茲．艾爾森的玻璃藝術品極富光影與色彩變化。（李怡芸攝）

琉璃工房主辦《一縷光芒的奇蹟》英國窯鑄玻璃藝術展5日開展，琉璃工房共同創辦人張毅（右起）、楊惠姍與藝人陶（吉吉）在英國策展人柯林雷德的介紹下，欣賞他的作品「風火之環」。（鄭任南攝）

24年前就曾因舉辦《國際現代玻璃藝術大展》，而與英國窯鑄玻璃藝術先驅柯林．雷德的作品結緣，今年琉璃工房邀請這位英國當今玻璃藝術界的領軍者，以及奉「英國玻璃運動之父」基斯．卡明斯為導師的7位第三代藝術家來台，琉璃工房創辦人張毅指出，由英國玻璃藝術結合產、學的創作環境，適足以作為台灣的借鏡。

柯林．雷德堪稱目前英國最成功的玻璃藝術家之一，全球已有53間博物館典藏其作品，他特別有感於在此全球多國為勢力而相互角力的時代，「藝術、文化、體育的交流才是增進人與人認識的最好方式」他已投身玻璃藝術逾40年，而柯林年輕時原本是在聖馬丁學院學習美術，偶然接觸到玻璃這個創作材質後便被深深吸引。

「玻璃的趣味在於它是流動的固體，可以融化、鑄造、吹製、雕塑，它冷靜且無情，稍有差池，它便會爆裂或破碎，無法回頭。」有趣的是，柯林在介紹自己的作品《風火之環》時表示，其中有一部分的染色和預期不同，原以為是失敗了，卻意外又發展出不同的層次與效果。琉璃工房藝術總監楊惠珊則指出，柯林的作品完全能展現出玻璃反射、折射的材質趣味，「把空、虛、實的哲理呈現得非常強烈，某個面看來是空白，另一面又會是滿滿的天下。」

此次共有9位英國藝術家作品來台，楊惠珊表示每件作品來台開箱時，都讓自己讚嘆連連，「張毅打趣，說我創作了33年，至今看到玻璃藝術品還是會興奮得像孩子看到糖。」她指出此次展出，自己看到的不只是玻璃藝術的成果，「更是看到不同世代對這個材質的探索，不斷地嘗試展現玻璃藝術純粹的視覺之美。」

此次於台北琉璃工房松菸博物館展出的英國窯鑄玻璃特展，焦點作品還包括基斯．卡明斯的《輝映》，莎莉．福克斯《永恆的交流IX》、理查、傑克森《生生不息》、安琪拉．賈曼《藍色飛船》、費茲．艾爾森《奧西里斯2019》、凱倫．布朗寧《雙視界》等。張毅強調，這些藝術家多是由英國皇家藝術學院所培育，這也讓英國從玻璃產業大國轉型為玻璃藝術大國，在藝術創作上產業與學院的系統研究結合，值得台灣推動文創，健全藝術環境的參考。

(旺報 )