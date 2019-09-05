中興大學獸醫學系助理教授謝嘉裕講解養殖水生動物用藥品規範

苗栗縣動物保護防疫所5日舉辦「苗栗縣108年度水產動物安全正確用藥宣導與常見疾病防治講習」，協助在地漁業發展並減少錯誤用藥的風險，提升養殖知能。

苗栗縣動物保護防疫所辦理家禽家畜、草食動物、貓狗動保等相關教育講座，動物保護防疫所長張俊義表示，藉各項講座扎根並提升飼養戶、業者等飼養觀念與認知，5日邀請國立中興大學獸醫學系助理教授謝嘉裕為縣內養殖業者等，宣導水產動物的安全用藥觀念。

苗栗養殖水產物種相當豐富，課程規畫以養殖水生動物用藥品規範與常見問題，並針對鱸魚、鰻魚、烏魚及文蛤等魚貝類以及白蝦、泰國蝦及大閘蟹蝦蟹類常見疾病，宣導正確觀念。謝嘉裕說明，過去有許多案例在於飼養戶誤判病情而胡亂投藥，導致水產體內用藥殘留而面臨罰款，因此藉由講座，扎根飼養戶對於水產的養殖觀念，藉以降低水產動物的疾病與藥物濫用問題，更提升養殖品質、效益與食品安全。

(中時 )