霜毛蝠與台灣黑熊、石虎位屬同一等級的國家瀕危物種。（張恒嘉提供／張朝欣雲林傳真）

張朝欣／雲林報導

水林鄉黃金蝙蝠館研發各種蝙蝠屋推廣蝙蝠生態保育，日前首度發現與台灣黑熊、石虎位屬同一等級的國家瀕危物種霜毛蝠進住，未來將製作更多蝙蝠屋做為霜毛蝠的人工棲所，協助霜毛蝠永續棲息繁衍。

黃金蝙蝠館負責人張恒嘉致力蝙蝠生態保育，面對蝙蝠自然棲地因人為破壞逐漸消失，著手研發10餘種蝙蝠屋，其中1款較大型的平頂蝙蝠屋，今年3月安裝於霜毛蝠經常出沒的新竹市歷史建築大煙囪旁牆壁上。

張恒嘉表示，新竹市大煙囪內於2010年7月發現有數百隻的霜毛蝠群集，每年4到9月會棲息在大煙囪內進行繁衍，偶爾會在周邊民宅棲息，但從未發現在蝙蝠屋棲息，日前蝙蝠志工透過長鏡頭拍照，證實2間蝙蝠屋有霜毛蝠進住。

霜毛蝠願意棲息在蝙蝠屋，讓蝙蝠同好很驚喜，因為隨著大煙囪棲地日益老舊毀損，霜皮蝠可能會遷移他處，有了霜毛蝠願意棲息的人工棲所，便可在一定程度上繼續協助霜毛蝠生長繁衍，不致於完全消失。

張恒嘉指出，霜毛蝠體型比一般蝙蝠大，因此其蝙蝠屋的出入口需加寬，屋內有刻線方便霜毛蝠抓勾。蝙蝠屋特別選用國際認可的FSC（森林管理委員會）木材製作，可減少森林濫伐，確保森林生態的永續發展。

張恒嘉說，黃金蝙蝠館為吸引蝙蝠進住，研發10餘種蝙蝠屋，除了一般屋型蝙蝠屋，還有火箭型、葉棲型蝙蝠屋，之前已有黃金蝙蝠、東亞家蝠、高頭蝠等10餘種蝙蝠進住，現在加上新房客霜毛蝠，讓各界更加肯定蝙蝠屋的生態保育功能。

(中時 )