44歲黃姓男子4月時在萬華和平西路與人談判債務，遭人圍毆打到尿失禁，凶嫌竟還逼他喝尿認錯，凌虐1個多小時後，黃因身體衰弱活活被打死，兩名魏姓堂兄弟後來先後自首，但36歲的謝姓共犯在親友接濟下，在南部躲了4個多月，北市警方經循線追查，日前在高雄將他循線逮捕。

據了解，謝嫌辯稱主要動手的都是魏姓堂兄弟，當天他是受兩人之託，到場幫忙「助陣」而已，自己沒有打太多下，沒想到黃會因此喪生，案發之後他非常害怕，所以才會東躲西藏，訊後被依殺人罪法辦。

據指出，黃姓死者與行凶犯嫌，疑似想向某賭場出老千訛詐，但事後遭人識破，眾嫌便將矛頭指向黃，認為會失敗都是他害的，以此逼黃簽下60萬元本票。

4月23日晚，黃先與綽號「大頭」的男子在清茶館碰面，25歲魏姓堂兄弟與謝男先後現身，眾人最後將黃帶至「大頭」位在和平西路的租屋處，針對賭帳進行協調。

黃遭3人痛毆，惡煞除出拳伸腳毆打外，還以皮帶狂抽，將黃打到尿失禁，逼他喝尿道歉，最後將黃活活打死，3嫌發現黃沒有反應，驚覺事態嚴重並逃離現場。

魏姓堂兄弟日前先後向檢警投案，謝男則繼續在逃，檢警日前掌握謝的行跡，3日南下將他循線逮捕，檢警正持續釐清幕後的賭場糾紛，全案擴大偵辦中。

(中時 )