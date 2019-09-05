對於4日開直播，被質疑分不清楚海關跟移民署業務，韓國瑜5日被問到是否失言，以「芝麻重要，還是燒餅重要？」來回應，他認為當然是燒餅重要，但這兩天外界一直把重心放在芝麻上面，並沒有真正去探討，整個國境的管制，以及社會上發生的問題。

韓國瑜巿政請益第3站5日到林園區，與鄉親座談結束後接受聯訪。對於4日開直播是否失言回應。他強調，很感謝新住民能到台灣，不管是婚姻、嫁娶或者工作，幫助台灣建設，心存感謝。

但政府這幾年，對於像東南亞免簽證的國家有沒有管制？有沒有了解這些獲得免簽證的觀光客進到台灣來後在做什麼？有沒有真的虛心去檢討是不是真的產生一些問題？這才是他要探討、他要強調的。

但這一、兩天，外界都在芝麻上打轉，講的都是移民署啊、海關啊，怎麼樣、怎麼樣的，但是更重要的問題，除了保護、感謝新住民，對於整個國境的管制，以及台灣社會的問題，政府是不是要更用一點心思去了解，拿到免簽證進到台灣了，有沒有產生其他的問題，這才是他想要強調的。

(中時 )