美國電子煙害持續擴大！8月底爆出因吸食電子煙出現第1個死亡案例後，現在再度爆發第2個死亡案例，「台灣拒菸聯盟」董氏基金會表示，美國政府緊急呼籲民眾停止吸食電子煙。

根據美國加州衛生局的宣導影片指出，數名青少年因好奇心而嘗試吸食新興菸品，菸中的有害物質(包含尼古丁)刺激大腦，造成青少年易怒、頭痛、焦慮、學習障礙與情緒波動等症狀。

董氏基金會執行長姚思遠表示，美國疾病管制與預防中心(CDC)最新公布訊息，顯示美國年輕人因吸食電子煙而導致嚴重肺病的案例，從8月初3個州通報21個案例，現在暴增到25州215個案例。

以往美國對電子煙的關注多在「電子煙爆炸」的案件，不過，近2個月連環爆出吸食電子煙的青少年導致癲癇、大麻濫用與嚴重肺部疾病等，美國杜蘭大學公衛學院名譽教授陳紫郎指出，美國政府提醒民眾先行停止吸食電子煙，各州緊急研擬電子煙禁令。

美國各州政府針對電子煙危害相繼自力救濟，姚思遠說，台灣政府應以美國為鑑，展現維護國人健康決心，不要拿台灣青少年的生命開玩笑，立即修法全面禁止新興菸品。

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(中時 )