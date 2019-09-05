全台唯一由天主教遣使會創辦的四湖鄉文生高中，除了注重學業更重視品德教育，日前獲教育部頒發校務評鑑優等獎，是雲林沿海唯一獲得優等的私立高中，校方表示將秉持聖文生神父照顧弱勢初衷，持續幫助更多有志向學的學子。

文生高中於1965年創校，以天主教遣使會創辦人法國聖文生神父為校名，當時雲林沿海地區沒有中學，遣使會特別選擇在最偏遠的四湖鄉建校，就是希望服務偏鄉學子，半世紀以來培育諸多優秀人才。

校長呂松林表示，文生高中秉持校訓「簡樸愛德」，除了學科教育外，也希望學生反思回饋，因此特別重視服務學習，並以此為主軸制訂校訂必修課程，每學期由學生規畫服務學習計畫，與老師們到社區進行「愛德實踐」關懷行動。

教育部校務評鑑委員們認為，文生高中位處雲林海邊，弱勢家庭較多，學校秉持創校精神協助弱勢家庭子女就學，在扶助弱勢方面發揮中流砥柱功能。教師還捐助部分薪資做為獎助學金與急難救助金，極具辦學特色，成果值得讚賞。

另外，學校強調「有品文生」，培養學生感恩態度；本位課程中訂定必修科目「服務學習培力課程」；以全球在地化理念推動「國際議題論辨課程」；多元學習戲劇社團表現優異；配合新南向政策與印尼高中定期交流，總體表現優異，因此評鑑為優等。

(中時 )