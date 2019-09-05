家住苗栗縣竹南鎮的游姓男子，去年12月間在住處用改造槍械自盡，後經母親發現報案送醫救回一命，但因傷及雙眼眼球而失明，轄區警方據報到場發現槍枝將全案移送苗栗地檢署偵辦起訴後，苗栗地院日前判處游某有期徒刑1年6個月，並宣告緩刑3年。併科罰金1萬元，得易服勞役。

家住竹南鎮大埔里仁愛路的游姓男子，因於去年12月7日，因身上缺錢向母親索討5000千元，游母一度拒絕，但因游某發火摔杯子，游母不堪兒子動怒，後來仍外出提領5000元交給兒子後外出工作。當天晚間，游母下班返家，一度以為兒子在睡覺，至晚間10時許，經過兒子房間入內叫醒兒子時，赫然發現兒子持手槍朝自己開槍，現場床上留有大量血跡，游母趕緊打電給轄區竹南分局大同所報案。

經消防局救護車將游某送醫急救搶回一命，但因子彈傷及雙眼眼球，造成眼球萎縮失明，警方因獲報到場時，發現游某手握一把改造金牛座手槍，床上並遺留一枚彈殼，警方查辦後將全案依槍砲彈刀條例移送苗栗地檢署偵辦起訴，但游某矢口否認持有槍枝，及以該把手槍自殺，辯稱是有外人侵入射傷他，但檢警提出現場鑑識及槍彈比對結果，打臉游某說法。

經移審苗栗地院審理後，法官於8月28日宣判，判處游姓男子有期徒刑1年6個月，並宣告緩刑3年，併科罰金1萬元，得易服勞役。

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