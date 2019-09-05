曾在2015年世青賽勇奪男單金牌的22歲羽球男將呂家弘，今天在2019 YONEX中華台北羽球公開賽男單第二輪，以21：16、13：21、21：17扳倒大會第7種子、香港好手黃永棋，晉級到最後8強，創下個人參加台北公開賽最佳戰績。

2015年成為台灣第一位拿下世界羽球青年錦標賽金牌選手後，呂家弘的羽球生涯應該要開始一飛沖天，可惜2016年1月騎機車發生車禍導致大拇指骨折，讓他只能暫別球場好好休息，2017年開始復健，2018年才回到球場。

呂家弘坦言這次受傷挫折對自己也是成長，「自己拿到世青賽金牌後變得有點自我，練球時比較不專注，如今再度有機會重來，要全力再往上衝，努力追上其他選手的腳步。

談到今天和黃永棋的比賽，呂家弘透露昨天打完之後，黃永棋剛好在下一場出賽，就留下來觀察一下對手狀態，感覺黃永棋也是拉吊為主，球路跟自己很像，「今天比賽自己太想贏，導致體力消耗太快，所幸第3局追分時，幾顆搶網球黃永棋無法破壞我的攻勢，讓我得了好幾分，打起來心情更high。」

台北公開賽屬於世界羽聯BWF超級300賽事，呂家弘生涯在這個等級賽是最佳成績是澳門公開賽4強，接下來會不管之前成績如何，一步一步繼續努力衝刺。

白馭珀在2019中華台北羽球公開賽女單止步16強。(資料照/李弘斌攝)

稍早女單台灣選手白馭珀11：21、12：21飲恨泰國第7種子金達蓬（Nitchaon Jindapol），賽後透露，姐姐白驍馬今天特地請假來幫她加油，可惜沒能送上勝利，自己今天有一球被對手強襲球打到右眼，所幸沒有大礙，她感謝「小白糖（白馭珀粉絲名）」為她加油，給她動力在場上奮戰。

(中時電子報)