黎明將於12月14日首度攻蛋，舉辦「Leon Metro Live 2.0演唱會」，也是他12月11日迎接53歲生日後來台開唱，為慎重其事，黎明特別向主辦單位要求加設「延伸舞台」，希望跟粉絲更近距離互動，不僅如此，他的經典歌曲，包括〈今夜妳會不會來〉、〈深秋的黎明〉都已加入歌單，對台灣歌迷寵愛無極限。

黎明將於12月來台攻蛋。（開麗娛樂提供）

黎明個性低調、外型帥酷，過去總讓人有種距離感，但近幾年出現公開場合時，他的態度越來越平易近人，幽默逗趣談吐被奉為「金句王」！黎明日前在臉書發布短片《初戀：齋雞粒》，分享年少情事：「我自己放學經過商場，見到我朋友跟那女生約會，原來是他幫我要電話時，自己想約她。」還因此寫出歌來。

黎明將於12月來台攻蛋。（開麗娛樂提供）

此外，他之前在廣州開唱更自嘲舞技，表示自己「跳得很差」，笑說：「其實有時候做Leon的dancers（舞者）會很辛苦，因為Leon跳得很差，不過不要緊，下一世，我可能會跳得很好。」還分享自己兒時糗事：「當時大人們在廳裡聊天，我就調皮地把頭卡在陽台的間隙上，搞了半個多小時都弄不出來。」黎明的「Leon Metro Live 2.0演唱會」門票今開放開麗娛樂會員預購、7日KKPRIME會員預購、8日全台開賣。

(中時 )