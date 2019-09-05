在台灣33年的知名內衣品牌SWEAR思薇爾，推出2019秋冬新品「撩波 女人的隱形翅膀」，以葉脈翅翼的結構花型設計，多樣的層次感變化，優雅華麗又帶點現代幾何的摩登魅力。

周曉涵與模特兒一同展現自信內在美（圖/典十成金提供）

「做女王好大氣、當女神有仙氣、是女皇超霸氣」是2019秋冬發現隱藏版周曉涵女力宣言！周曉涵內衣女王裝扮，在伸展台上展現女王的氣勢，驚艷全場！近日在電影拍攝上需穿著較少的服裝，曉涵擔心減肥餐會讓她的胸部無法呈現最完美的狀態，特地隨身攜帶堅果以及每天1-2天無糖豆漿保持完美體態。不僅被新生代的小鮮肉演員搭訕，參加表妹婚禮即使當天沒穿內衣也能夠擁有完美身形，這些都將歸功於思薇爾內衣的完美塑形。

保有美波的秘訣除了堅果與無糖豆漿，思薇爾的內衣更是立大功。（圖/典十成金提供）

尤其曉涵熟知女性同胞共同的心聲，炎炎夏熱穿著緊身的內衣或者衣服，黏熱感會極度的不舒服，因此她很推薦思薇爾清涼拉提-Easy cut的材質，彈性布料舒適、透氣、清爽，質感高能夠詮釋性感女人的每一面，讓穿內衣是一件快樂、自在的事情。

周曉涵代言思薇爾SWEAR 2019秋冬新品「撩波 女人的隱形翅膀」。（圖/典十成金提供）

思薇爾璀璨Charming Lady領略極致奢華的質感美力、魅力更絢麗！罩杯輕透珠光網紗交織珠串浮雕刺繡，新藝術俐落的拱型線條，閃耀聚焦成西方工藝奢華;如華美跳躍的珍珠，流動著精緻交融，富麗的巴洛克風格藝術重現;領圍網紗活褶交錯跳動胸型，流金深V大爆發，360度華麗綻放！復刻華美優雅的金色年代！

(中時 )