美式商場好事多（Costco）主打具有獨特限定商品與CP值非常高的優勢，可以撿到許多便宜又大碗的商品，常常造成某款商品突然爆紅，網友瘋搶的趨勢。近日又有網友分享好市多新品，強調「低油、低脂」的解饞神品，照片曝光後竟是「馬鈴薯條」！

有網友分享好市多新品「甜辣厚切馬鈴薯條」，嘗鮮後表示很好吃，尤其打開後有被份量嚇到，絕不像外面販售的洋芋片大多都是空氣。「脆脆的，像卡迪那薯條那種口感，因為是厚切，可以吃到濃濃的馬鈴薯味；調味不會太重，能感受到微微的辣度和番茄的酸香」。

原PO還補充，包裝後面的英文有標示低溫低油製成，所以吃起來不會很油膩，是個很適合搭配電視電影的解饞零食。

近日又有網友分享好市多新品，強調「低油、低脂」的解饞神品，「馬鈴薯條」！（圖摘自Costco好市多商品經驗老實說）

包裝後面的英文有標示低溫低油製成，所以吃起來不會很油膩，是個很適合搭配電視電影的解饞零食。（圖摘自Costco好市多商品經驗老實說）

網友看到紛紛留言，「看起來好好吃！」、「好誘惑啊」、「像BBQ的味道」、「這看起來就很刷嘴的零食」。

(中時電子報)