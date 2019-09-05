◎涉弊案遭檢調約談 李猶龍請辭獲准

新竹縣文化局長李猶龍疑因公務車案件而遭檢調約談，下午無保請回。隨後新竹縣長楊文科接受採訪時表示，李猶龍已請辭，將離開縣府團隊，李猶龍隨後也發布聲明，指出因公務車使用上認知不清，造成縣府困擾，也相信檢調惠查出事實真相，即日起辭去文化局長職務。

◎震撼彈！協志工商喊明年停招3年

學生數尚有2000多人的嘉義縣協志工商，在面臨少子化衝擊下，董事會決定停招3年，未來計畫朝從事文化教育或辨雙語學校模式轉型，3日經校務會議通過後，停招消息已核備給教育部國教署，校長蔡英仁指現在辦學不易，雖然師生都很捨不得，但今年不做，3、5年後還是要做，倒不如急流勇退，見好就收，接下來會針對200名教職員擬定優退、優離方案。

◎韓國瑜造勢 貪食蛇車隊逾百輛力挺

國民黨總統參選人韓國瑜8日晚間將在新北市舉辦初選後首場造勢大會，新北市中和區是韓國瑜的故鄉，新北市議員邱烽堯將與韓粉「貪食蛇神龍車隊」等合作，造勢活動前發起車隊繞行雙北市。

◎Yahoo全球大當機 網集體崩潰

知名搜尋引擎網站「雅虎」（Yahoo），今突然大當機，不僅入口網站無法連線登入，包括Yahoo奇摩股市、購物中心等app等相關服務，不僅連不上線，也無法收信，使用服務的網友哀嚎遍野，網友若下午想滑手機購物，訂單等於拱手讓人。

◎查獲員工做假帳 錢莊老闆遭燒成灰

泰山區52歲的施姓錢莊老闆因懷疑27歲江姓、28歲唐姓、40歲陳姓3名員工做假帳，日前與3人相約公司談判，不料卻慘遭殺害，遺體更被帶往宜蘭縣壯圍鄉焚屍毀跡，警方循線逮捕3名犯嫌後，今(5日)上午帶回焚屍地點查看，只發現燒剩的部分骨骸及灰燼，需待相驗後確認是否為施男遺骨，警方也將3人依殺人罪移送地檢署偵辦。

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(中時電子報)