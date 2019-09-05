台中市交通局長葉昭甫（左起）、社會局長李允傑5日親自體驗無障礙公車，聽取身障朋友心聲，作為規畫友善公車服務的參考。（盧金足攝）

身障朋友以前搭公車常遇高地板阻礙，現在全台中市有7成5以上公車都為低地板，司機熱心協助，讓身障朋友搭公車，方便出門。（盧金足攝）

友善台中的溫柔公車上路！台中市府社會局李允傑、交通局長葉昭甫、市議員朱暖英，5日與身障朋友一起搭乘低地板公車，體驗台中市多元、友善、無障礙低地板公車服務。

身障朋友希望改善為掀開式安全固定防護，也能依外縣市公車提供服務一名身障者上車，讓司機獲兩百元獎勵金，增加司機服務意願不拒載，交通局長葉昭甫表示，台中一天有9000多班公車行駛，將以優良公車及司機評比，以獎金做實質鼓勵。

李允傑說，接獲身障朋友投書，遭司機不友善對待，也有長輩抱怨常未坐定位，司機急踩油門，左搖右擺後摔倒受傷；也曾發生苦等4小時才順利坐上公車。

民眾看到這些事件，常覺司機不友善，李允傑表示，友善環境應該要雙向思考並創造雙贏，親自體驗搭無障礙公車解決問題，台中成為友善公車城市。

參與體驗的台中市脊髓損傷協會總幹事柯坤男表示，卡榫式操作對輪椅族較繁雜，呼籲政府修改補助辦法，補助業者購買低地板公車時，補助掀開式斜坡度板或電動式斜坡板。

柯坤男希望2022年底前，低地板公車達到9成5，市府能鼓勵司機友善身障者，編列預算補貼獎勵金，創造司機、輪椅乘客和公車業者三贏局面。

台中市肢體傷殘關懷協會理事長陳中岳說，感謝市府重視無障礙環境，提供更便利的大眾運輸工具，他們也關心公車司機的工作環境，讓行動不便朋友獲司機熱心協助，順利搭公車到目的地。

身障朋友建議公車業者，對司機排班彈性調整，提供即時的獎勵，創造友善工作環境，期待司機落實無障礙SOP服務，讓身障者自在地搭乘公車。

(中時 )