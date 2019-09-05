八卦山風景區的卦山觀光市集，實驗兩年供文創工作者進駐屆滿，縣府評估後不再續約，研擬將2、3樓共20間閒置空間，統一委外招商，提供商業服務、簡易餐飲或者文化觀光等，年度權利金最低54萬元起跳，但首度開標等無人，宣告流標，9月10第2度招、開標。

卦山觀光市集為公共造產，但近年幾乎成了閒置空間，3年前採實驗作法，免費提供文創工作者申請入駐，契約簽訂2年。

去年底契約到期，縣府評估各進駐者開門時間都不一，沒再續約，並制定統一委外標案，企盼加入經營者的點子，提供更多元的服務，創造多贏。

縣府近來也積極投入公共設施，包括卦山文創廣場架起八卦龍裝飾藝術，供兒童攀爬，銀橋、文學步道投入改造，民族新村也正在打造共融公園等。

不過，卦山觀光市集8月27日投、開標，結果掛零，設想利用這基地，販售彰化特產、提供咖啡雅座等服務的目標又落空了。

文創工作者則指出，空間閒著也是閒著，鼓舞進駐，留給城市一個「夢想」角落，讓人有尋寶樂趣，不是件很美的事？為什要收回，空間不太，單從商業化著眼恐怕也很難。

城市暨觀光發展處處長馬英傑表示，這次舉辦卦山親子嘉年華，短短兩天，吸引6萬人潮，預計11月還要再辦活動，相信只要有好點子，八卦山的人氣還是很旺，卦山觀光市集就緊鄰大佛和天空步道入口，統一規畫、營造，應該非常有潛力。

(中時 )