非洲豬瘟中央災害應變中心今（5）日表示，因近來亞洲地區非洲豬瘟疫情持續擴散，有必要加強邊境管控，故除針對原12個高風險國家（地區）來台旅客進行手提行李100％檢查，農委會防檢局決定自6日凌晨零時起，將馬來西亞、新加坡、印尼及汶萊等4國亦納入手提行李全面檢查。

應變中心表示，桃園機場因入境旅客眾多，除托運行李已全面檢查，目前亦已針對非洲豬瘟高風險地區包括大陸、香港、澳門、越南、寮國、柬埔寨、緬甸、泰國、北韓、韓國、俄羅斯及菲律賓等12個國家（地區）旅客，進行手提行李100％ X光機檢查。

考量東南亞地區國家地理相近，疫情傳播風險高，為強化防疫管控，防檢局決定自6日凌晨零時起，新增馬來西亞、新加坡、印尼及汶萊等4個亞洲國家為高風險國家，納入手提行李全面檢查。

防檢局表示，星、馬、印尼、汶萊4國暫無非洲豬瘟疫情，但基於防疫超前部署，加入手提行李100％檢查，預估檢查人數佔桃機入境旅客人數比例將提升至68.2％，桃機目前所配置16台X光機及執勤能力尚足以因應。

應變中心並表示，下周即是中秋佳節，呼籲國人切勿攜帶肉類產品回國，尤其是含肉月餅，以免遭受重罰，民眾切勿以身試法。

(中時 )