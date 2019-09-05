台南登革熱沒有喊卡跡象。台南市登革熱防治中心今天上午才剛宣布一起家庭群聚感染，下午又新增1起本土登革熱，第24例60多歲女性住安南區安慶里，有肝膿瘍慢性病史，近期未出國，9月1日出現發燒、關節痛、肌肉痛、腹瀉及倦怠症狀，2日至診所就醫因肝指數上升，醫師建議個案至醫院就醫，個案拒絕，4日再至診所回診，醫師轉診至醫院，經醫院進行登革熱快篩，今日確診。

截至目前台南市確診本土登革熱病例數24例，境外移入登革熱病例數30例。台南市登革熱防治中心指出，個案主要活動地為住家、安南區頂安里大愛公園及每周至怡安果菜市場1次，未至台南市其他疫情區，研判感染源為住家及活動地周邊環境。

台南市登革熱防治中心已於9月4日針對個案住家進行噴霧罐壓罐及孳生源清除，9月5日持續進行活動地孳生源清除，規劃於9月6日進行住家環境半徑50公尺戶內外噴藥及強力孳生源清除；另針對活動地大愛公園及怡安果菜市場環境進行噴藥，請民眾前往活動時需做好防蚊措施，

面對1天新增2例登革熱，疫情恐再升溫，登革熱防治中心強調，防疫沒有捷徑，就是孳清孳清再孳清，民眾如有疑似症狀，也要到至醫院診所或衛生所進行登革熱快篩。

(中時 )