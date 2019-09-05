住在高雄市茄萣區的76歲奶奶陳方鄒夏，近年來因為歷經大兒子過世，以及孫子出車禍，她自食其力，賣魚丸籌措醫藥費。儘管手頭不方便，但魚丸嬤婉拒接受善款，要靠賣魚丸籌措孫子的醫藥費用，她說，接受善款的恩情，她還不完。

此消息透過熱心網友轉發後，吸引網友呼朋引伴，上門買魚丸，一起幫助魚丸嬤。鄰居得知有許多民眾上門買魚丸，也都到場幫忙賣魚丸，幫忙包裝、招呼客人等，讓魚丸嬤可以喘口氣。

1名在高雄市左營區做工程生意的李姓男子表示，他在網路臉書社群看到此消息，專程來茄萣買魚丸，希望大家可以共同幫助魚丸嬤。

另一名不願具名的男子一口氣買了50斤魚丸，以及好幾大包花枝丸，他說，將攜往屏東旭海發送愛心物資。

鄰居表示，魚丸嬤的18歲孫子今年剛從岡山農工畢業，之前就半工半讀分擔家計，未料日前在回家途中發生車禍，昏迷指數從4掉到3。魚丸嬤雖然傷心，但仍堅強地賣魚丸，籌措醫藥費用。

(旺報 )