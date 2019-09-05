超商聯名鮮食夯！OK超商今（5）宣布，旗下自有品牌OK choice攜手開丼、進益摃丸、呷七碗三大品牌，即日起在全台推出七款新的聯名鮮食商品，有主打早餐的「開丼火烤燒肉蛋土司」、「開丼蕈菇骰子牛飯糰」、「開丼麻婆豬雞雙拼捲便當」，還有主打在地小吃系列的「進益咖哩沙茶摃丸炒麵」、「進益摃丸湯」、「呷七碗油飯」、「呷七碗炒炊粉」，希望滿足消費者早、中、晚、宵夜的不同選擇！

OK超商表示，根據門市銷售數據，以往聯名系列商品平均可較同類型商品業績高出約1倍，這次OK choice跟三大品牌攜手合作推出聯名鮮食，加上今年7月OK choice首波推出的五款異國鮮食，合計共12款自有品牌鮮食商品，預計可望帶動整體鮮食業績成長約兩成！

OK指出，日前推出的五款OK choice異國系列鮮食銷售佳，有「日式滑蛋鮭魚烏龍麵」、「和風照燒雞腿排飯」、「泰式綠咖哩雞肉麵」、「義式紅醬燻腸蘑菇燉飯」、「義式白醬燻雞培根焗烤飯」等日本、泰國、義大利風味，目前已帶動門市午晚餐鮮食業績成長約10％。其中，又以泰式綠咖哩、義式紅醬兩種口味最熱銷。

OK表示，自有品牌OK choice是主打「便利衛生、安心食材」為核心，希望未來與更多跨品牌合作，期提供差異化的話題商品，吸引新客群！

(工商 )